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Vereador Senival Moura pede afastamento do PT após prisão em investigação sobre lavagem de dinheiro

Senival Moura, vereador de SP, pede afastamento do PT após ser preso em investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O vereador de São Paulo, Senival Moura, solicitou seu afastamento do Partido dos Trabalhadores (PT) após ser preso na última quinta-feira (25). O pedido foi comunicado oficialmente ao diretório municipal do partido neste sábado (27), segundo nota divulgada pelo PT.

Senival Moura é investigado por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), envolvendo uma empresa de ônibus que atua na capital paulista. O vereador permanece detido enquanto as investigações prosseguem.

Em comunicado, a defesa de Senival Moura afirmou ter recebido com indignação a notícia da prisão temporária e destacou que o parlamentar confia na Justiça, acreditando que ficará comprovada sua inocência ao longo do processo.

O PT informou que acompanha o caso e encaminhará o assunto à Comissão de Ética do partido, que poderá adotar medidas disciplinares, incluindo afastamento cautelar ou eventual expulsão, garantindo o direito de defesa do filiado.

O diretório municipal do PT em São Paulo reiterou que não compactua com práticas ilícitas e defende a apuração rigorosa dos fatos pelas autoridades, com respeito à lei e às garantias constitucionais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#investigação#lavagem de dinheiro#PCC#Politica#prisão#pt#são paulo#Senival Moura
Redação Portal Cambé
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