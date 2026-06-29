Vereador Senival Moura pede afastamento do PT após prisão em investigação sobre lavagem de dinheiro

O vereador de São Paulo, Senival Moura, solicitou seu afastamento do Partido dos Trabalhadores (PT) após ser preso na última quinta-feira (25). O pedido foi comunicado oficialmente ao diretório municipal do partido neste sábado (27), segundo nota divulgada pelo PT.

Senival Moura é investigado por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), envolvendo uma empresa de ônibus que atua na capital paulista. O vereador permanece detido enquanto as investigações prosseguem.

Em comunicado, a defesa de Senival Moura afirmou ter recebido com indignação a notícia da prisão temporária e destacou que o parlamentar confia na Justiça, acreditando que ficará comprovada sua inocência ao longo do processo.

O PT informou que acompanha o caso e encaminhará o assunto à Comissão de Ética do partido, que poderá adotar medidas disciplinares, incluindo afastamento cautelar ou eventual expulsão, garantindo o direito de defesa do filiado.

O diretório municipal do PT em São Paulo reiterou que não compactua com práticas ilícitas e defende a apuração rigorosa dos fatos pelas autoridades, com respeito à lei e às garantias constitucionais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br