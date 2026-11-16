Mostra Sankofa destaca cultura negra com arte e debate em Londrina

Londrina recebe, entre os dias 18 e 22 de novembro, a 3ª edição da Mostra Sankofa, evento que valoriza a ancestralidade e o protagonismo negro por meio de apresentações artísticas e debates. Com entrada gratuita, a programação acontece no Cine Teatro Universitário Ouro Verde e na Divisão de Artes Cênicas da UEL, reunindo teatro, dança, cinema e música.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina, a Divisão de Artes Cênicas (DAC) e o Grupo Blackout, com apoio do Grupo Syngara Cultural e Artham Cultural. O objetivo é evidenciar a trajetória e as expressões da população negra, promovendo reflexão sobre sua história e papel na sociedade.

Entre os destaques da programação estão a exibição única do filme “A Alma Negra do Quilombo ao Baile”, apresentações de grupos como Slam Blackout, Balé Alma Negra e Núcleo de Teatro Negro de Londrina, além de debates e intervenções artísticas. Todas as atividades são abertas ao público e integram as celebrações do Mês da Consciência Negra, especialmente o dia 20 de novembro.

O evento reforça o compromisso da UEL com políticas de inclusão e reparação histórica, promovendo o reconhecimento da cultura afro-brasileira e o combate ao racismo. A Mostra Sankofa já se consolidou como espaço de valorização e visibilidade para artistas negros da região, aproximando a comunidade londrinense dessas discussões fundamentais.

Para mais informações sobre horários e atrações, os interessados podem acessar o perfil @sankofa.mostra nas redes sociais. A participação é livre e representa uma oportunidade para toda a população conhecer e celebrar a diversidade cultural local.

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Fonte: operobal.uel.br