Ministro pede união global para proteger Amazônia na COP31

O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, destacou nesta segunda-feira (16), durante a COP31 em Antalya, Turquia, que a proteção da Amazônia exige cooperação internacional. Segundo Capobianco, nenhum país consegue enfrentar sozinho os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelos incêndios florestais.

Durante o encontro sobre tecnologia e inovação para manejo do fogo, o ministro lembrou que o Brasil já avançou em políticas públicas, investimentos e mudanças regulatórias, resultando em recordes na redução de desmatamento e incêndios. Ele citou a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que valoriza saberes tradicionais e integra ações de governos, sociedade civil e setor privado.

Capobianco reforçou que, apesar dos esforços nacionais, é fundamental uma resposta global para garantir a preservação de bens comuns, como a floresta amazônica. O ministro alertou que, se a temperatura global ultrapassar 1,5°C, a recuperação da floresta pode se tornar inviável.

O Brasil apresentou na COP31 o Mapa do Caminho para o fim do desmatamento até 2030, sugerindo ações nacionais, financiamento e participação social, articuladas à cooperação internacional. Capobianco ressaltou que, mesmo com a implementação integral do plano, a ameaça à Amazônia permanece alta sem o engajamento global.

O debate sobre a proteção da Amazônia e o combate ao desmatamento tem ganhado força nos últimos anos, especialmente após a adesão de dezenas de países e organizações à proposta brasileira de ação global contra incêndios florestais. A expectativa é que a união de esforços internacionais traga resultados mais efetivos para a região e para o clima do planeta.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br