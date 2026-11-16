Câmara de Cambé elege nova Mesa Executiva para 2027-2028

A Câmara Municipal de Cambé realiza nesta segunda-feira (16) a eleição dos novos membros da Mesa Executiva, que vão comandar os trabalhos legislativos e administrativos do biênio 2027-2028. A votação acontece em sessão ordinária exclusiva, com participação de todos os vereadores.

O processo segue as normas do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município. Serão escolhidos, por votação nominal e individual, os ocupantes dos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário. Cada vereador declara seu voto em ordem alfabética, garantindo transparência à escolha.

Em caso de empate, o regulamento prevê uma segunda votação apenas entre os mais votados. Se o empate persistir, assume o candidato que teve mais votos na última eleição municipal. Os eleitos assumem automaticamente em 1º de janeiro de 2027, com mandato de dois anos, sem possibilidade de reeleição imediata para o mesmo cargo.

A Mesa Executiva é responsável por organizar os serviços administrativos, garantir o bom andamento das atividades legislativas e conduzir as sessões plenárias. Atualmente, a presidência é de Odair Paviani (PL), com Viviani Vallarini (PSD) como vice, Gallego (União) como primeiro-secretário e Ellen Affonso (União) como segunda-secretária.

Essa eleição é um momento importante para a Câmara de Cambé, pois define quem vai liderar as decisões e o funcionamento do Legislativo nos próximos anos. O processo reforça o compromisso com a transparência e a participação dos vereadores na condução dos trabalhos da Casa.

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Fonte: www.cambe.pr.leg.br