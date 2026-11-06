Lula projeta Brasil como país desenvolvido em quatro anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (6) que pretende transformar o Brasil em um país desenvolvido até o fim de seu mandato. A declaração foi feita durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em Brasília, onde Lula destacou o potencial brasileiro em energia renovável, minerais estratégicos e terras raras como fatores essenciais para atrair novos investimentos.

Lula ressaltou que o país vive um momento de grandes oportunidades, principalmente nas áreas de energia limpa e tecnologia. Ele frisou que o governo busca atrair data centers internacionais, mas com a exigência de que esses empreendimentos gerem sua própria energia, sem sobrecarregar o sistema nacional.

Segundo o presidente, o avanço do Mapa do Caminho para a transição energética mostra que metas consideradas difíceis podem ser atingidas com decisão política e articulação. Lula lembrou que o Brasil enfrentou resistência internacional em fóruns como a COP30, mas conseguiu avançar em compromissos climáticos importantes, como a redução do uso de combustíveis fósseis e o combate ao desmatamento.

O presidente também destacou a importância da articulação política no Congresso Nacional, afirmando que conquistas econômicas e estruturais foram possíveis mesmo sem maioria governista. Lula defendeu a combinação de responsabilidade fiscal com investimentos sociais, garantindo que a população de baixa renda não será prejudicada por eventuais ajustes nas contas públicas.

Para Lula, o equilíbrio entre responsabilidade fiscal, investimentos em infraestrutura, transição energética e políticas sociais pode acelerar o desenvolvimento brasileiro e colocar o país em um novo patamar econômico nos próximos anos.

Historicamente, o Brasil tem buscado avanços para sair da condição de país em desenvolvimento, enfrentando desafios econômicos e sociais. A proposta do governo Lula se soma a iniciativas anteriores, mas aposta fortemente no potencial das energias renováveis e na valorização dos recursos naturais para impulsionar o crescimento.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br