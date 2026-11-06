UEL apresenta inovação e projetos premiados no Paraná Faz Ciência 2026

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) marca presença na edição 2026 do Paraná Faz Ciência, evento que acontece de 9 a 13 de novembro no campus da Unioeste, em Cascavel. A iniciativa reúne universidades, estudantes e a comunidade para divulgar a produção científica do estado e valorizar o papel das mulheres na ciência.

Durante os cinco dias de evento, a UEL apresenta 11 projetos de ensino, pesquisa e extensão, selecionados por edital interno. Os trabalhos, de diferentes áreas, foram escolhidos pelo caráter interativo e experimental, buscando aproximar o público da ciência de forma prática e acessível. Mais de 100 estudantes e professores da instituição participam em dois turnos, demonstrando experimentos, trocando experiências e ampliando o conhecimento científico.

Projetos de destaque e participação feminina

O tema deste ano, “Meninas e Mulheres na Ciência: rompendo barreiras”, orienta a programação, que inclui mostras, oficinas, minicursos e experiências imersivas. Entre as atividades da UEL, estão ações educativas sobre prevenção ao câncer de mama, conservação da fauna, inovação em alimentos, vacinação, transgenia, nanotecnologia e saúde coletiva.

O estande da universidade também destaca o projeto Mulheres na Engenharia (WIE), que incentiva a participação feminina em áreas de ciência e tecnologia, além de promover oficinas e palestras sobre alimentos e combate a superbactérias.

Reconhecimento em inovação e impacto social

A UEL foi a única universidade estadual do Paraná a conquistar três projetos finalistas no Programa Propriedade Intelectual com Foco no Mercado (Prime 2026), recebendo R$ 200 mil para cada iniciativa. Os projetos premiados abrangem soluções inovadoras para defensivos agrícolas, tratamento de incontinência urinária infantil e um gel tópico para feridas e queimaduras resistentes a antimicrobianos.

Integração com cultura e memória

Além da ciência, a programação inclui a III Mostra dos Museus e Centros de Documentação Universitários do Paraná, oficinas artísticas e apresentações culturais, como a performance “Carolina Maria de Jesus e J. Bombaça”, que propõe reflexões sobre literatura, crítica social e gênero.

Contexto e importância regional

O Paraná Faz Ciência é reconhecido como um dos principais eventos de divulgação científica do Brasil, aproximando a comunidade da produção acadêmica e estimulando o interesse de jovens pela pesquisa. A participação expressiva da UEL reforça o papel da universidade como referência em inovação e impacto social no Norte do Paraná.

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Fonte: operobal.uel.br