 Pular para o conteúdo
sábado, 7 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Documentário ‘O Projeto’ expõe colonialismo europeu e provoca debate
Ver últimas
Destaques

Gabinete Integrado acelera recuperação de Maringá após tornado

Gabinete Integrado coordena ações para recuperar Maringá após tornado, com assistência à população e serviços públicos restabelecidos.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
DestaquesParaná Geral
PublicidadeClinica Matéria
Gabinete Integrado acelera recuperação de Maringá após tornado
Gabinete Integrado acelera recuperação de Maringá após tornado
Compartilhe

O Gabinete de Gestão Integrada Local (GGI Local) intensificou a coordenação dos trabalhos de recuperação em Maringá após o tornado que atingiu a cidade na madrugada de segunda-feira (2). A força-tarefa, sediada no Quartel do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, reúne órgãos estaduais, municipais e voluntários para remover árvores caídas, limpar ruas, restabelecer serviços públicos e prestar assistência à população afetada.

Segundo o balanço mais recente, já foram registradas mais de 1.000 ocorrências de queda de árvores e 65 semáforos continuam fora de operação. As equipes atuam com maquinário pesado, como guindastes e caminhões, para retirar estruturas que ainda oferecem risco, especialmente próximas a escolas e residências.

Assistência e apoio às famílias atingidas

Moradores que precisam de lonas, vistorias ou apoio social podem acionar a Prefeitura pelo telefone 156. O município já recebeu 4.400 telhas e 200 kits dormitório da Defesa Civil Estadual, que estão sendo distribuídos para as famílias prejudicadas. Cerca de 600 profissionais da saúde e assistência social percorrem os bairros para identificar prioridades, com foco especial em moradores acamados e em situação de vulnerabilidade.

Trânsito, transporte e segurança reforçados

O trânsito também é prioridade, com equipes trabalhando na recuperação da sinalização e na retomada das linhas de ônibus. Para garantir a segurança, o patrulhamento noturno foi ampliado em regiões ainda sem energia elétrica.

Primeira ativação do GGI Local

Esta é a primeira vez que o modelo de Gabinete de Gestão Integrada Local é ativado no Paraná, conforme estrutura criada pela Secretaria da Segurança Pública. O objetivo é centralizar informações, integrar recursos e agilizar a resposta a desastres naturais, como o tornado que impactou Maringá.

Contexto: resposta rápida em situações de crise

Maringá já enfrentou outros eventos climáticos extremos, mas esta atuação coordenada entre órgãos públicos e voluntários representa um avanço na resposta a emergências. O trabalho conjunto busca minimizar danos e acelerar o retorno à normalidade para os moradores.

Para mais informações sobre os trabalhos de recuperação ou para relatar necessidades, a população pode acompanhar as atualizações do Portal Maringá e participar deixando comentários ou compartilhando as informações em suas redes sociais.

Fonte: www.bombeiros.pr.gov.br

Tags
#assistência social#bombeiros#Defesa Civil#Gabinete de Gestão Integrada#maringá#RECUPERAÇÃO#serviços públicos#tornado
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress