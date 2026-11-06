Gabinete Integrado acelera recuperação de Maringá após tornado

O Gabinete de Gestão Integrada Local (GGI Local) intensificou a coordenação dos trabalhos de recuperação em Maringá após o tornado que atingiu a cidade na madrugada de segunda-feira (2). A força-tarefa, sediada no Quartel do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, reúne órgãos estaduais, municipais e voluntários para remover árvores caídas, limpar ruas, restabelecer serviços públicos e prestar assistência à população afetada.

Segundo o balanço mais recente, já foram registradas mais de 1.000 ocorrências de queda de árvores e 65 semáforos continuam fora de operação. As equipes atuam com maquinário pesado, como guindastes e caminhões, para retirar estruturas que ainda oferecem risco, especialmente próximas a escolas e residências.

Assistência e apoio às famílias atingidas

Moradores que precisam de lonas, vistorias ou apoio social podem acionar a Prefeitura pelo telefone 156. O município já recebeu 4.400 telhas e 200 kits dormitório da Defesa Civil Estadual, que estão sendo distribuídos para as famílias prejudicadas. Cerca de 600 profissionais da saúde e assistência social percorrem os bairros para identificar prioridades, com foco especial em moradores acamados e em situação de vulnerabilidade.

Trânsito, transporte e segurança reforçados

O trânsito também é prioridade, com equipes trabalhando na recuperação da sinalização e na retomada das linhas de ônibus. Para garantir a segurança, o patrulhamento noturno foi ampliado em regiões ainda sem energia elétrica.

Primeira ativação do GGI Local

Esta é a primeira vez que o modelo de Gabinete de Gestão Integrada Local é ativado no Paraná, conforme estrutura criada pela Secretaria da Segurança Pública. O objetivo é centralizar informações, integrar recursos e agilizar a resposta a desastres naturais, como o tornado que impactou Maringá.

Contexto: resposta rápida em situações de crise

Maringá já enfrentou outros eventos climáticos extremos, mas esta atuação coordenada entre órgãos públicos e voluntários representa um avanço na resposta a emergências. O trabalho conjunto busca minimizar danos e acelerar o retorno à normalidade para os moradores.

Para mais informações sobre os trabalhos de recuperação ou para relatar necessidades, a população pode acompanhar as atualizações do Portal Maringá e participar deixando comentários ou compartilhando as informações em suas redes sociais.

Fonte: www.bombeiros.pr.gov.br