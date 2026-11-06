Dólar fecha em R$ 5,51 após dados de emprego nos EUA

O dólar encerrou a sexta-feira (6) cotado a R$ 5,51, com alta de 0,44%, influenciado pela divulgação de dados positivos do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, também avançou, fechando em 1,39% de valorização, aos 168.498 pontos.

O movimento do câmbio foi puxado pelo relatório de empregos americano, que mostrou a criação de 165 mil vagas no último mês, superando as expectativas dos analistas. Esse resultado reforçou a força do mercado de trabalho nos EUA e aumentou as especulações sobre os próximos passos do Federal Reserve, o banco central americano, em relação à taxa de juros.

No cenário nacional, investidores também acompanharam de perto as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a condução da política econômica em seu novo mandato. Lula reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal e social, durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a outras moedas fortes, subiu 0,76%, chegando a 102,32 pontos. Na semana, o dólar acumulou alta de 1,2% em relação ao real, enquanto o Ibovespa teve ganho de 0,29%.

Nas bolsas americanas, o dia foi de resultados mistos: Nasdaq e S&P 500 fecharam em alta, já o Dow Jones recuou. O mercado ainda sente os efeitos da forte queda das ações de tecnologia registrada na véspera, causada por preocupações com uma possível bolha no setor de inteligência artificial.

Historicamente, variações do dólar e do Ibovespa impactam diretamente o cotidiano de empresas e consumidores brasileiros, principalmente em regiões com forte presença industrial e agrícola, como o Norte do Paraná. O acompanhamento desses indicadores é fundamental para quem atua no comércio exterior ou depende de insumos importados.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br