Londrina promove oficina para integrar serviços no combate à fome

A Prefeitura de Londrina realiza na próxima segunda-feira (9) uma oficina gratuita voltada à integração dos serviços públicos no combate à fome. O evento acontece das 12h às 17h, no auditório do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), e é aberto à participação da comunidade.

O objetivo é criar um fluxo de atendimento que una as políticas de saúde, assistência social e segurança alimentar, facilitando a identificação, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de insegurança alimentar. A proposta envolve a articulação entre o SUS, SUAS e SISAN, fortalecendo a rede de proteção social da cidade.

Durante a oficina, representantes das secretarias municipais, conselhos, profissionais técnicos e membros da sociedade civil vão debater como aprimorar o encaminhamento dos atendimentos, definir responsáveis e selecionar as ofertas municipais que podem integrar o novo fluxo de atendimento.

Segundo Priscila Lima Magarotto, diretora de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a integração das redes é fundamental para garantir que alimentos seguros e de qualidade cheguem com dignidade a quem mais precisa. A iniciativa faz parte do protocolo Brasil Sem Fome e reforça o compromisso de Londrina com o enfrentamento à fome.

A cidade tem investido em ações intersetoriais para combater a insegurança alimentar, reconhecendo a importância de unir diferentes áreas e setores para ampliar o acesso da população aos serviços públicos. A oficina representa mais um passo para fortalecer essa rede de apoio e promover a segurança alimentar no município.

Moradores de Londrina e região podem participar e contribuir com sugestões durante a oficina. Acompanhe as próximas ações do município e compartilhe sua opinião nos comentários ou nas redes sociais do Portal Cambé.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br