Festival Kinoarte de Cinema encerra com premiação e filmes nacionais em Londrina

O 28º Festival Kinoarte de Cinema chega à sua reta final neste fim de semana em Londrina, com uma programação gratuita e diversificada para todos os públicos. As atividades seguem até domingo (8), principalmente no Cine Villa Rica, reunindo exibições de curtas e longas-metragens, oficinas e atrações culturais espalhadas por diferentes pontos da cidade.

Nesta sexta-feira (6), o festival apresenta sessões especiais para crianças e famílias, além de produções locais e nacionais. Entre os destaques, está a exibição do documentário “Londrina, A Cidade Moderna de Artigas”, seguido da mostra competitiva londrinense e do longa “Tudo é Tempo”. O público também pode participar do tradicional encontro pós-sessão no Padilha Bar, com discotecagem ao vivo.

No sábado (7), a Competitiva Nacional de Curtas reúne filmes de várias regiões do Brasil, enquanto o longa “Se Eu Fosse Vivo… Vivia”, com participação da escritora Conceição Evaristo, promete emocionar os espectadores. A noite termina com apresentação musical do grupo MEGE.

O domingo (8) marca o encerramento do festival, com a divulgação dos vencedores das mostras competitivas. A cerimônia de premiação acontece a partir das 20h, reconhecendo os melhores curtas com o Troféu Francelino França e prêmios em dinheiro. Para fechar a edição, será exibido o longa “A Fabulosa Máquina do Tempo”.

Além das sessões de cinema, o festival oferece oficinas para produtores e roteiristas, em parceria com Sebrae e Lavi, visando qualificar profissionais da área cultural. As atividades têm inscrições gratuitas e vagas limitadas.

O Festival Kinoarte é realizado pela Leste e Kinoarte, com apoio da Secretaria de Cultura de Londrina e patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). A entrada para as sessões é por ordem de chegada, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.

O evento já faz parte do calendário cultural de Londrina e é aguardado por moradores e profissionais do audiovisual, fortalecendo a cena artística local e promovendo o acesso à cultura.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br