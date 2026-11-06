Resultado da Mega-Sena 3082 de hoje, 06/11: prêmio estimado em R$ 55 milhões

O concurso 3082 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 55 milhões nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.
As seis dezenas serão publicadas nesta página após o sorteio e a conferência do resultado.
Resultado da Mega-Sena 3082
Confira as dezenas
Resultado da Mega-Sena
Concurso 3082 • 06/11/2026
- 24
- 38
- 04
- 16
- 23
- 44
Sorteio Realizado
Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.
Após a divulgação, este espaço será atualizado com os números sorteados. Se você estiver com a página aberta, atualize-a para consultar as informações mais recentes.
Prêmio estimado em R$ 55 milhões
A estimativa de premiação do concurso 3082 é de R$ 55 milhões para a faixa principal. A confirmação sobre o prêmio ter saído ou acumulado será acrescentada após a divulgação oficial.
Ganhadores e premiação
A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a divulgação do rateio pela Caixa Econômica Federal.
- Sena — seis acertos: aguardando divulgação.
- Quina — cinco acertos: aguardando divulgação.
- Quadra — quatro acertos: aguardando divulgação.
Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial da Caixa.
Esta matéria será atualizada com as dezenas sorteadas e a premiação do concurso 3082.