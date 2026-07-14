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Parque Arthur Thomas realiza edição julina do Vem Pro Parque com atividades gratuitas

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Atualizado: 14 de julho de 2026 19:15

No dia 26 de julho, o Parque Arthur Thomas, em Londrina, recebe uma edição especial do evento “Vem Pro Parque – Vivências e Saberes na Natureza”, desta vez com temática julina. A programação acontece das 11h às 17h e é aberta a toda a comunidade, sem cobrança de ingresso.

Durante o evento, o público poderá participar de brincadeiras tradicionais como boca do palhaço, bola na lata, pescaria consciente e jogo das argolas. Haverá também oficinas de confecção de brinquedos com materiais recicláveis e estandartes juninos, a partir das 14h. Para participar dessas atividades, basta levar uma garrafa PET e um rolo de papel higiênico vazio.

A programação inclui ainda uma quadrilha às 15h30 e, logo depois, às 16h, o tradicional Bingo Solidário. Outras atrações são a trilha guiada pelo parque e sessões de contação de histórias para toda a família.

Além das atividades recreativas, haverá uma feira da Economia Solidária, com venda de artesanatos e comidas típicas, como bolo de milho, canjica, arroz-doce, quentão sem álcool, caldo de kenga, pastel e salgados.

O evento incentiva práticas sustentáveis, promovendo a campanha “Adote uma Caneca”, que orienta os visitantes a levarem suas próprias canecas reutilizáveis para consumo de bebidas durante o evento.

De acordo com a coordenadora de Educação Ambiental da Sema, Amanda Bitencourt, a proposta é aproximar as famílias da natureza e estimular hábitos sustentáveis desde cedo, por meio de experiências ao ar livre e atividades educativas.

Os visitantes também são convidados a aproveitar os espaços do parque, podendo levar redes para os redários próximos ao lago ou estender uma canga no gramado para momentos de lazer e descanso. Informações atualizadas sobre o evento serão divulgadas no Instagram da Sema (@semalondrina).

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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