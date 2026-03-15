Unimed Campinas Inicia Temporada da LBF com Vitória Sobre Sodiê Mesquita

O time de basquete feminino Unimed Campinas começou sua jornada na Liga de Basquete Feminino (LBF) com uma vitória promissora. No domingo, 15 de março, a equipe enfrentou o Sodiê Mesquita na Baixada Fluminense e garantiu um triunfo por 85 a 78.

Desempenho Notável na Arena Sodiê

A partida, transmitida ao vivo pela TV Brasil, destacou o forte desempenho do Unimed Campinas, especialmente no primeiro quarto, quando abriu uma vantagem de dez pontos. Apesar dos esforços do Sodiê Mesquita, liderado pela armadora Jayla Crawford, que marcou 33 pontos, a supremacia inicial do time visitante foi decisiva.

Destaques Individuais e Coletivos

O coletivo de Campinas brilhou com cinco jogadoras superando a marca de 10 pontos. Tássia Carcavalli, com 16 pontos, oito rebotes e quatro assistências, foi o destaque e eleita a melhor em quadra. Segundo ela, o sucesso foi fruto de uma colaboração eficaz entre todas as jogadoras.

Próximos Confrontos na LBF

O Sodiê Mesquita já se prepara para seu próximo desafio na sexta-feira, 20 de março, enfrentando o São José. No sábado, 21 de março, o Unimed Campinas enfrentará o Sesi Araraquara, atual tricampeão, em busca de mais uma vitória. A TV Brasil continuará a transmissão dos jogos da LBF aos domingos, com a próxima exibição marcada para 22 de março, destacando o confronto entre Cerrado BRB e Salvador Basketball.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br