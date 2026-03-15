Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa no Paraná

O vereador Gilmar Frigo (PSD) e a esposa dele, a professora Clarice Sartoro Frigo, foram encontrados mortos dentro da própria residência na manhã deste domingo (15), na zona rural do município de Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná.

A cidade possui cerca de 8 mil habitantes e a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pelos primeiros levantamentos no local.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Paraná, a suspeita inicial é de que Gilmar Frigo tenha matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida. No entanto, as circunstâncias do caso ainda serão investigadas oficialmente.

Em nota, a corporação informou que todas as hipóteses serão analisadas durante o andamento das investigações.

“Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realização dos primeiros levantamentos periciais e demais providências de polícia judiciária. Será instaurado Inquérito Policial com a finalidade de apurar de forma completa todas as circunstâncias dos fatos”, informou a Polícia Civil.

Ainda segundo a instituição, novas informações poderão ser divulgadas após o avanço das investigações e a conclusão do inquérito policial.

Professora da rede municipal

Clarice Sartoro Frigo tinha 47 anos e era servidora pública, atuando como professora na rede municipal de ensino.

Já Gilmar Frigo, de 45 anos, havia sido eleito vereador para o mandato 2025–2028. Antes de ingressar na vida pública, ele trabalhava como motorista de ônibus.

Prefeitura decreta luto oficial

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida divulgou nota lamentando a morte do casal e decretou luto oficial de três dias no município.

Como forma de respeito e solidariedade à família, a administração municipal informou que o expediente nas repartições públicas será suspenso nesta segunda-feira (16), com exceção dos serviços considerados esse