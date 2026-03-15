Ibiporã: Aumento Salarial para Prefeito e Vice é Aprovado

A prefeitura de Ibiporã aprovou recentemente uma medida que resulta no aumento dos salários do prefeito e do vice-prefeito do município. A decisão foi oficializada após votação na câmara municipal, gerando debates entre os moradores e autoridades locais.

Detalhes da Aprovação

O aumento salarial foi aprovado em sessão ordinária e faz parte de uma revisão de remuneração que ocorre periodicamente. A justificativa apresentada incluiu o alinhamento dos salários à média de outras cidades da região, além de ajustes inflacionários.

Impacto no Orçamento Municipal

Com o aumento, haverá um impacto no orçamento municipal, que precisará ser ajustado para acomodar as novas despesas. A administração municipal garante que esta mudança não afetará os serviços públicos essenciais oferecidos à população.

Reações da Comunidade

A notícia do aumento gerou diferentes reações entre os cidadãos de Ibiporã. Enquanto alguns entendem a necessidade de reajuste, outros expressam preocupação com as prioridades de gastos do município.