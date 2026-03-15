Manifestantes Pedem Preservação da Serrinha do Paranoá em Brasília

Ambientalistas e membros da sociedade civil realizaram um protesto em Brasília para exigir a proteção da Serrinha do Paranoá. A área é considerada de grande importância ecológica, hídrica e climática para o Distrito Federal.

Importância Ecológica da Serrinha do Paranoá

Localizada entre as regiões do Varjão e do Paranoá, a Serrinha é uma área de cerrado nativo que abriga zonas de recarga hídrica e nascentes essenciais para o abastecimento do Lago Paranoá. A preservação desse espaço é crucial para a sustentabilidade ambiental da região.

Projeto de Lei e Controvérsias

O governo do Distrito Federal aprovou uma lei que inclui a Gleba A da Serrinha do Paranoá como garantia para um empréstimo de R$ 6,6 bilhões ao BRB. A decisão gerou críticas de ambientalistas e moradores, que veem o projeto como uma ameaça à integridade ecológica da área.

Reações da Comunidade

Lúcia Mendes, presidenta da Associação Preserva Serrinha, destaca a importância de manter a área livre de construções que poderiam comprometer as nascentes. A ativista argumenta que a regional é vital para a recarga do lençol freático.

Apoio de Entidades Ambientais

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) expressou apoio à preservação da Serrinha do Paranoá, reforçando a importância da área para a biodiversidade e a proteção dos aquíferos locais.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br