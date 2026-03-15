Concurso de Sósias de Wagner Moura Anima Noite do Oscar no Rio

A cidade do Rio de Janeiro transformou-se em palco de uma celebração única durante a noite do Oscar 2026. Longe do glamour de Hollywood, um concurso de sósias do ator Wagner Moura foi o destaque local, reunindo fãs e admiradores no Estação Net Rio, em Botafogo. O evento celebra a indicação inédita de Moura ao prêmio de Melhor Ator.

O Concurso de Sósias

O concurso de sósias, que antecedeu a transmissão da cerimônia do Oscar, atraiu muitos participantes. Entre eles, Cássio Barcellos, de 23 anos, que decidiu participar para explorar suas raízes artísticas. Outro concorrente, Pedro Eduardo Farroco, de 21 anos, viu na competição uma oportunidade divertida de apoiar seu ídolo.

Participação e Homenagem

Miguel de Oliveira Tavares, ator de 19 anos, também participou do concurso como uma forma de homenagear Wagner Moura, a quem considera um exemplo de artista. Ele destacou sua admiração pelo filme 'Saneamento Básico', estrelado por Moura.

A Disputa pelo Oscar

Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme está indicado em três outras categorias, incluindo Melhor Filme Internacional. Moura enfrenta concorrentes de peso como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio.

Expectativas e Esperança

Cavi Borges, cineasta e um dos organizadores do concurso, expressou esperança em uma vitória brasileira, especialmente na categoria de Filme Internacional. Ele destacou a relevância do filme em abordar temas de regimes autoritários, encontrando paralelos com a atualidade.

A cerimônia do Oscar, transmitida de Los Angeles, promete mobilizar cinéfilos de todo o Brasil, enquanto o Rio de Janeiro celebra o talento brasileiro com entusiasmo e criatividade.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br