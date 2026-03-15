Segurança Reforçada no 37º Sesc Triathlon Caiobá

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) intensificou suas operações de segurança durante o 37º Sesc Triathlon Caiobá, o maior evento de triathlon do estado. A ação visa garantir a proteção e o bem-estar dos participantes e espectadores.

Compromisso com a Segurança

Com uma abordagem preventiva, a PMPR reafirma seu compromisso com a segurança pública, atuando de forma integrada em eventos de grande porte que atraem milhares de pessoas.

Operações Preventivas

A presença policial em eventos como o Sesc Triathlon Caiobá é crucial para prevenir incidentes e garantir que todos possam desfrutar da competição com tranquilidade.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br