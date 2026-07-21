Suspeito morre após confronto com PM na Estrada da Prata em Cambé

Homem apontou simulacro contra policial militar de folga que atendia pedido de ajuda da mãe; socorro foi acionado, mas o suspeito não resistiu.

Uma tentativa de furto a uma chácara situada na Estrada da Prata, na zona rural de Cambé, terminou com um homem morto em confronto com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira. A ação ocorreu após a proprietária do imóvel perceber a invasão e acionar seu filho, que é policial militar na cidade e estava em seu período de folga.

Aviso da mãe e reação do policial de folga

A ocorrência teve início quando a moradora da propriedade rural notou a presença de um indivíduo em atitude suspeita nas dependências do sítio. Assustada com a possibilidade de um furto em andamento, ela ligou imediatamente para o filho para pedir auxílio.

O policial militar deslocou-se rapidamente até o local para verificar a denúncia. Ao chegar à propriedade rural, o agente confirmou a presença do suspeito no terreno.

Ao perceber a chegada do policial e receber a primeira ordem de abordagem, o homem tentou escapar correndo em direção a uma área de mata nos fundos do imóvel.

Ameaça com simulacro e disparo de contenção

Durante o acompanhamento tático a pé na vegetação, o policial manteve a arma em punho e refez a voz de abordagem para interceptar o indivíduo. Nesse momento, o homem virou-se bruscamente em direção ao agente empunhando um objeto idêntico a uma arma de fogo.

Diante da ameaça iminente e para resguardar a própria vida, o policial efetuou disparos de arma de fogo contra o suspeito, que caiu ferido no solo.

Ao se aproximar para conter o indivíduo, que ainda apresentava sinais vitais, o policial recolheu o equipamento do suspeito. Posteriormente, constatou-se que se tratava de um simulacro de arma de fogo (uma réplica de arma real).

“O nosso policial, mesmo estando de folga, recebeu a ligação da mãe e foi checar a situação. Durante a abordagem na área de mata, o indivíduo virou-se com uma arma em punho. Para repelir essa injusta e iminente agressão, o policial realizou o disparo”, explicou o Tenente Moreira, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé.

Atendimento médico e procedimentos de perícia

Mesmo fora de serviço, o policial cumpriu o protocolo operacional padrão de urgência. Ele realizou o acionamento imediato da central 190 da Polícia Militar e solicitou apoio médico emergencial do Siate e do Samu.

As equipes de resgate deslocaram-se até a Estrada da Prata, porém o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local do confronto.

A área foi isolada para o trabalho dos peritos da Polícia Científica e da Polícia Civil. O indivíduo foi identificado como Rogério Gonçalves Siqueira, de 43 anos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).