Festival DOBRA movimenta Londrina com feira de arte impressa, exposições e shows gratuitos

A 9ª edição do Festival DOBRA de Arte Impressa chega a Londrina entre os dias 24 e 26 de julho, oferecendo uma programação gratuita e diversificada para todos os públicos. O evento, organizado pelo coletivo Grafatório, será realizado na Vila Cultural Grafatório e na Funcart, reunindo 85 expositores de diferentes regiões do Brasil.

O festival deste ano traz o tema “Esse é o clima”, propondo reflexões sobre questões políticas, sociais, ambientais e psíquicas da atualidade. A proposta é estimular o encontro, a criação coletiva e novas formas de convivência por meio da arte.

A programação inclui feira de publicações independentes, exposições, oficinas, intervenções artísticas, atividades para crianças e apresentações musicais. Entre os destaques estão shows de Maria Beraldo, Alessandra Leão, Rhai e da banda Ema Stoned, além de atrações infantis como Circo de Bambu, Ecobrinquedoteca e o show da banda Beca Brinca.

As oficinas, que começaram no sábado anterior ao evento, abordam temas como impressão botânica, criação gráfica coletiva, produção de zines e experimentações com carimbos. Embora as vagas estejam preenchidas, interessados podem se inscrever em listas de espera.

A feira de arte impressa, principal atração do festival, será realizada na Funcart nos dias 25 e 26 de julho, com entrada gratuita até as 18h e, após esse horário, ingressos a R$15. O público poderá conhecer e adquirir livros, revistas, cartazes, gravuras e outros trabalhos produzidos por artistas independentes em diversas técnicas.

O festival reforça o compromisso com acessibilidade e sustentabilidade, oferecendo monitoria especializada, interpretação em Libras, visitas guiadas para pessoas com deficiência visual, dispositivos para pessoas com deficiência auditiva e empréstimo de abafadores de ruído. Também haverá gestão de resíduos recicláveis e distribuição de mudas de árvores em parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente.

O evento conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e apoio de instituições estaduais e locais. A programação completa e a lista de expositores estão disponíveis no site oficial do festival.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br