Marinha encerra operações de hospital de campanha na Venezuela após terremotos

A Marinha do Brasil concluiu as atividades do hospital de campanha instalado na Venezuela, criado para auxiliar as vítimas dos terremotos que atingiram o país no final de junho. A estrutura, montada na cidade de La Guaira, prestou 2.695 atendimentos médicos durante o período de funcionamento.

Entre os atendimentos realizados, destacam-se 1.764 consultas em clínica geral, abrangendo casos de dor de cabeça, pressão alta, náuseas e desidratação. Foram também registrados 356 atendimentos em ortopedia, para tratar lesões, dores articulares e musculares, além de 303 atendimentos pediátricos e 257 relacionados à saúde mental e estresse agudo. O hospital ainda realizou 15 cirurgias.

O hospital de campanha foi uma resposta emergencial do governo brasileiro após os terremotos de 7,2 e 7,5 graus na escala Richter, que ocorreram em 24 de junho e causaram mais de 5,2 mil mortes, segundo dados oficiais. As regiões mais afetadas foram La Guaira e Caracas, onde milhares de prédios desabaram.

Parte dos 102 militares e dos equipamentos utilizados já retornaram ao Brasil em voos da Força Aérea Brasileira (FAB). O restante da equipe e do material chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (21).

A mobilização internacional após a tragédia incluiu o envio de equipes de resgate, medicamentos e alimentos por países como Estados Unidos, China, México, Reino Unido e Brasil, em apoio à população venezuelana.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br