Frio intenso marca madrugada em cidades de São Paulo e temperaturas caem abaixo de 3°C

A madrugada desta terça-feira (14) foi marcada por temperaturas baixas em diversas cidades do estado de São Paulo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campos do Jordão registrou a menor temperatura do ano, com 2,1°C e sensação térmica de -1,3°C, igualando o recorde anterior de 2026, anotado em maio.

Outros municípios também enfrentaram frio intenso. São Sebastião da Gama marcou 3,4°C, Itapira teve 3,5°C, Pindamonhangaba registrou 4,1°C e São José do Rio Pardo chegou a 4,4°C. Até cidades tradicionalmente mais quentes, como Limeira (4,9°C), Piracicaba (5,4°C), Bauru (6,3°C) e Rio Claro (6,4°C), sentiram o impacto da frente fria.

Na capital paulista, a estação do Mirante de Santana, referência para o Inmet, apontou 10°C, com sensação térmica de 7°C. A previsão indica que o frio deve persistir ao longo da semana, com mínimas de 9°C na quarta-feira (15) e quinta-feira (16), e máximas variando entre 22°C e 25°C. Para sexta-feira (17), a mínima prevista é de 11°C e máxima de 25°C. No sábado (18), os termômetros devem marcar entre 13°C e 26°C.

Em função das baixas temperaturas, o governo estadual reativou o Abrigo Solidário na Estação Pedro 2º, abrigando pessoas na Linha 3-Vermelha do Metrô. A Prefeitura de São Paulo mantém a Operação Baixas Temperaturas, oferecendo tendas, alimentação e cobertores para pessoas em situação de rua em diferentes regiões da cidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br