Rodada de Oportunidades do Compra Londrina apresenta demandas públicas para empresários locais

O Programa Compra Londrina promove, nesta quinta-feira (16), das 13h30 às 18h, uma Rodada de Oportunidades de Compras Públicas na sede da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), localizada na Rua Minas Gerais, 297. O evento é direcionado a empresários previamente selecionados que buscam ampliar negócios com órgãos públicos e esclarecer dúvidas sobre processos licitatórios.

Durante o encontro, serão detalhadas as oportunidades de compras públicas previstas para o segundo semestre, permitindo que fornecedores conheçam as futuras demandas e se preparem para participar das licitações. Estarão presentes representantes da Prefeitura de Londrina, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Londrina Iluminação e Câmara Municipal.

Segundo Ana Flávia Vilela, gerente de Incentivo às Compras Locais da Secretaria Municipal de Gestão Pública, foram escolhidas oportunidades de contratação em oito áreas diferentes, com apoio do Sebrae para selecionar empresas interessadas. Além dos órgãos municipais, outras entidades também apresentarão suas demandas de contratação.

Os fornecedores terão reuniões de cerca de 15 minutos com representantes dos órgãos públicos, em um formato que facilita a apresentação de serviços e esclarecimento de dúvidas. O evento é restrito a convidados, sem inscrições abertas ao público geral.

O Compra Londrina é uma iniciativa da Prefeitura, vinculada à Secretaria Municipal de Gestão Pública, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico local. O programa incentiva a participação de microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, oferecendo capacitação para participação em licitações municipais.

A ação conta com o apoio de entidades como ACIL, Sebrae, Ceal, Sinduscon, Acomaq, OGPL, Codel, Sala do Empreendedor, Câmara Municipal, UEL e Sincoval. Interessados em conhecer mais sobre o programa podem obter informações pelo telefone e WhatsApp (43) 3372-4606 ou pelo site http://compralondrina.com.br/.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br