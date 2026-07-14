Homens armados invadem UBS do Jardim Silvino em Cambé

Suspeitos procuravam uma mulher que estava com um bebê na unidade; Prefeitura afirma que informações preliminares apontam para episódio de natureza passional

Dois homens invadiram a Unidade Básica de Saúde do Jardim Silvino, em Cambé, na manhã desta segunda-feira, 13 de julho, causando momentos de tensão entre pacientes e servidores. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, pelo menos um dos envolvidos estava armado e procurava uma mulher que havia levado o bebê para atendimento no local.

A ocorrência foi comunicada por uma funcionária da unidade. Conforme os relatos registrados pela PM, um dos homens usava capacete, roupas escuras e portava uma arma de fogo, possivelmente uma pistola.

O segundo suspeito teria permanecido próximo à entrada da UBS, impedindo que as pessoas deixassem o local e ordenando que todos largassem os celulares.

Homem armado abriu portas de consultórios

Testemunhas disseram à polícia que o homem armado entrou de forma abrupta na recepção e percorreu diferentes espaços da unidade. Ele teria aberto portas de consultórios enquanto procurava uma pessoa, sem dizer aos servidores quem seria o alvo.

Uma testemunha relatou que estava em um consultório quando o suspeito abriu a porta repentinamente. Segundo o depoimento, ele mantinha a arma de maneira ostensiva, mas não fez ameaças diretas.

Outros funcionários confirmaram que o homem circulou pelos corredores e verificou diversas salas. Não há, nas informações divulgadas até o momento, registro de disparos ou de pessoas feridas durante a invasão.

Mulher com bebê seria procurada pelos suspeitos

De acordo com o relato inicial encaminhado à Polícia Militar, os suspeitos estariam procurando uma mulher que havia levado o filho pequeno para receber atendimento na UBS.

Os nomes das pessoas envolvidas foram preservados. As circunstâncias exatas da invasão, a identidade dos suspeitos e a relação entre eles e a mulher procurada deverão ser esclarecidas pela Polícia Civil.

Imagens do sistema de segurança da unidade deverão ser entregues à delegacia e poderão auxiliar na identificação dos envolvidos e na reconstrução da movimentação dentro do posto de saúde.

Prefeitura cita possível motivação passional

Em nota oficial, a Prefeitura de Cambé lamentou o ocorrido e informou que, conforme as informações preliminares apuradas pelas autoridades, o caso seria um episódio de natureza passional envolvendo marido e mulher.

Essa possível motivação, no entanto, ainda deverá ser confirmada durante a investigação policial. A administração municipal afirmou que está colaborando com as Polícias Civil e Militar para o esclarecimento dos fatos.

“A Prefeitura de Cambé lamenta profundamente o ocorrido na manhã desta segunda-feira na Unidade Básica de Saúde do Jardim Silvino”, informou o município.

A Prefeitura também declarou que permanece à disposição das autoridades e que presta apoio às equipes responsáveis pela apuração.

Segurança será reforçada nas unidades de saúde

Após o episódio, o município informou que adotou medidas para reforçar a segurança na UBS do Jardim Silvino.

A administração municipal também anunciou que intensificará ações de proteção nas demais unidades básicas de saúde de Cambé, com o objetivo de preservar pacientes, servidores e demais pessoas que utilizam os serviços municipais.

O caso gera preocupação porque unidades de saúde recebem diariamente crianças, idosos, gestantes e pacientes em situação de vulnerabilidade. A entrada de pessoas armadas em um ambiente de atendimento público expõe trabalhadores e moradores a uma situação de elevado risco.

Investigação deverá esclarecer participação dos envolvidos

A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, que poderá analisar as imagens das câmeras, ouvir funcionários, pacientes e demais testemunhas presentes na unidade.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação oficial sobre prisões ou sobre a localização dos dois suspeitos. Também não foi divulgado se a mulher procurada chegou a ter contato direto com os envolvidos.

Novas informações poderão ser acrescentadas assim que forem confirmadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

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