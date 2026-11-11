Mulher é presa por tráfico de drogas em Cambé

Operação da Polícia Militar no Jardim Novo Bandeirantes contou com o apoio do cão farejador Einstein, que encontrou drogas escondidas em uma árvore e em um terreno.

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (10), no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé, no Norte do Paraná. A ação da Polícia Militar ocorreu por volta das 15h, na Rua Raposo Tavares, e resultou na apreensão de cocaína, crack, maconha e dinheiro. Durante os procedimentos na delegacia, os policiais também encontraram porções de cocaína escondidas no cabelo da suspeita.

A ocorrência foi atendida por equipes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), com apoio da equipe de inteligência, da Rádio Patrulha Auto (RPA) e do Canil da Companhia de Polícia de Choque.

Polícia Militar investigava movimentação de tráfico no bairro

De acordo com o boletim policial, a equipe recebeu informações de que uma mulher estaria comercializando entorpecentes em frente a um imóvel na Rua Raposo Tavares, no Jardim Novo Bandeirantes.

As informações apontavam que a suspeita estaria atuando na venda de drogas para um homem identificado pela polícia como responsável pelo tráfico naquela região.

Diante da situação, a equipe de inteligência solicitou apoio de outras equipes policiais para realizar a abordagem.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram quatro pessoas, sendo três mulheres e um homem. Todos receberam ordem de abordagem e foram submetidos aos procedimentos de identificação.

Uma policial feminina, que integrava a equipe da viatura 18104, foi acionada para realizar a revista pessoal das mulheres.

Durante a busca em uma das suspeitas, identificada no boletim pela inicial G., os policiais encontraram três porções de substância semelhante à cocaína e R$ 200 em dinheiro trocado, que estavam guardados na bermuda.

Cão farejador Einstein encontra drogas escondidas em árvore

Como a abordagem ocorreu em uma área externa, com grande quantidade de entulho, os policiais solicitaram o apoio do Canil da Companhia de Polícia de Choque.

A equipe chegou ao local com o cão farejador K9 Einstein, especializado na localização de entorpecentes.

Durante as buscas, Einstein encontrou duas pedras de substância semelhante ao crack escondidas no tronco de uma árvore.

O trabalho do cão policial também levou à localização de outras 21 porções de substância semelhante à maconha, que estavam acondicionadas em uma caixa de papelão em um terreno próximo ao ponto da abordagem.

As drogas foram recolhidas pelos policiais e encaminhadas para os procedimentos legais.

Polícia encontra mais 12 porções de cocaína escondidas no cabelo

Após a abordagem, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendido.

Durante uma revista mais detalhada realizada na unidade policial, os agentes fizeram uma nova descoberta.

Outras 12 porções de substância semelhante à cocaína estavam escondidas dentro do coque do cabelo da suspeita.

Com isso, a quantidade de cocaína apreendida chegou a 15 porções, considerando as três encontradas inicialmente durante a abordagem e as 12 localizadas posteriormente na delegacia.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de:

15 porções de substância semelhante à cocaína;

21 porções de substância semelhante à maconha;

2 pedras de substância semelhante ao crack;

R$ 200 em dinheiro;

1 mulher presa por tráfico de drogas.

Outras três pessoas foram liberadas

Segundo a Polícia Militar, as outras três pessoas abordadas possuíam antecedentes criminais.

Entretanto, durante a ocorrência, não foram encontrados elementos que justificassem a prisão dos demais envolvidos.

Os três foram identificados, orientados e liberados no próprio local.

A mulher detida permaneceu à disposição da Polícia Civil, e todos os materiais apreendidos foram apresentados ao delegado de plantão para as providências cabíveis.

Combate ao tráfico de drogas em Cambé

A atuação integrada entre equipes de inteligência, patrulhamento ostensivo e unidades especializadas faz parte do trabalho da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes em Cambé.

O uso de cães farejadores, como o K9 Einstein, auxilia os policiais na localização de drogas escondidas em terrenos, veículos, imóveis e outros espaços de difícil inspeção.

Na ocorrência do Jardim Novo Bandeirantes, o trabalho do animal permitiu encontrar entorpecentes que estavam ocultos em diferentes pontos próximos ao local da abordagem.

Como denunciar o tráfico de drogas em Cambé

A Polícia Militar reforça que a participação da população é importante para identificar pontos de comercialização de entorpecentes e outras atividades criminosas.

Os moradores podem encaminhar denúncias pelos seguintes canais:

190: Polícia Militar, para situações de emergência.

181: Disque-Denúncia, para repassar informações sobre atividades criminosas.

Aplicativo 190 PR: Canal de atendimento da Polícia Militar do Paraná.

As informações fornecidas pela comunidade podem contribuir para o planejamento de operações e ações de segurança pública nos bairros de Cambé.

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Fonte: Polícia Militar do Paraná – 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM) / 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM).