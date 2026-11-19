Sorteio realizado em 18 de novembro de 2026 teve seis dezenas e dois trevos divulgados; confira os números do concurso.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (18 de novembro) o sorteio do concurso 408 da +Milionária, modalidade das Loterias Caixa que oferece premiações para diferentes combinações de dezenas e trevos.

O sorteio foi realizado com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Os números sorteados já foram divulgados e podem ser conferidos abaixo.

Resultado da +Milionária 408

As seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (18) foram:

05 – 20 – 33 – 35 – 38 – 46

Os dois trevos sorteados foram:

Trevo 1 e Trevo 3

Concurso: 408

408 Data do sorteio: 18/11/2026

18/11/2026 Modalidade: +Milionária

+Milionária Dezenas: 05, 20, 33, 35, 38 e 46

05, 20, 33, 35, 38 e 46 Trevos: 1 e 3

Os números apresentados correspondem ao resultado exibido na transmissão do sorteio.

Como funciona a +Milionária?

A +Milionária é uma modalidade das Loterias Caixa em que o apostador escolhe seis números entre 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções.

Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.

A modalidade também oferece premiações para outras combinações de acertos, conforme as regras estabelecidas pela Caixa.

A +Milionária 408 teve ganhadores?

Até a publicação deste resultado, a quantidade de apostas premiadas, o valor dos prêmios e a informação sobre eventual acumulação ainda dependem da confirmação do rateio oficial da Caixa Econômica Federal.

A apuração pode ser consultada no portal oficial das Loterias Caixa.

Onde consultar o resultado oficial?

Os apostadores podem conferir os resultados, valores das premiações e informações sobre os próximos concursos no site Loterias Caixa.

Acompanhe o Portal Cambé para conferir os resultados da +Milionária e das demais loterias da Caixa, com informações sobre sorteios, premiações e concursos.