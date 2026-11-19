A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 3034 da Dupla Sena. A modalidade oferece duas oportunidades de premiação com uma única aposta, já que são realizados dois sorteios independentes por concurso.

Os números sorteados já foram divulgados e podem ser conferidos abaixo.

Resultado da Dupla Sena 3034 – 18/11/2026

1º sorteio: 08 – 11 – 15 – 22 – 28 – 37

2º sorteio: 19 – 22 – 23 – 28 – 30 – 48

As dezenas foram apresentadas em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Dupla Sena 3034: houve ganhadores?

A divulgação das dezenas permite que os apostadores confiram seus jogos. Entretanto, a quantidade de ganhadores, os valores das premiações e a estimativa para o próximo concurso dependem da divulgação oficial do rateio pela Caixa Econômica Federal.

O resultado da premiação será atualizado após a confirmação dos dados oficiais.

Como funciona a Dupla Sena?

A Dupla Sena é uma das modalidades das Loterias Caixa e permite que o jogador participe de dois sorteios com uma única aposta.

O apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Em cada sorteio são extraídas seis dezenas.

A modalidade oferece premiações para quem acerta:

6 números: sena

sena 5 números: quina

quina 4 números: quadra

quadra 3 números: terno

Como são realizados dois sorteios, uma mesma aposta pode ser premiada em ambos.

Onde conferir o resultado oficial?

Os apostadores podem consultar os resultados completos, incluindo premiações e número de ganhadores, no site oficial das Loterias Caixa.

O Portal Cambé acompanha os sorteios das principais loterias do país e divulga os resultados para manter os leitores informados.