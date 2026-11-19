O concurso 924 da Super Sete foi realizado nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Confira os números sorteados pelas Loterias Caixa.
A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (18) o sorteio do concurso 924 da Super Sete, modalidade das Loterias Caixa em que os apostadores precisam acertar números distribuídos em sete colunas.
O resultado foi divulgado durante a transmissão oficial dos sorteios.
Resultado da Super Sete 924
Confira os números sorteados em cada coluna:
|Coluna
|Número sorteado
|Coluna 1
|2
|Coluna 2
|7
|Coluna 3
|8
|Coluna 4
|8
|Coluna 5
|5
|Coluna 6
|4
|Coluna 7
|6
Sequência sorteada: 2 – 7 – 8 – 8 – 5 – 4 – 6
Os apostadores devem conferir os números respeitando a posição de cada coluna, pois, na Super Sete, a ordem é determinante para a premiação.
Como funciona a premiação da Super Sete?
A Super Sete possui cinco faixas de premiação, contemplando apostas que acertam de três a sete colunas.
Para conquistar o prêmio principal, o jogador precisa acertar os sete números nas respectivas colunas.
A modalidade também distribui prêmios para quem acerta seis, cinco, quatro ou três colunas.
Como apostar na Super Sete?
Na aposta simples, o jogador escolhe um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas disponíveis no volante.
Também é possível selecionar mais números, aumentando a quantidade de combinações e o valor da aposta.
As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
Onde conferir os ganhadores?
Além dos números sorteados, a Caixa divulga a quantidade de apostas premiadas em cada faixa, os valores pagos e a eventual acumulação do prêmio principal.
Essas informações podem ser consultadas no site oficial das Loterias Caixa.
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