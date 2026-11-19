O concurso 924 da Super Sete foi realizado nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Confira os números sorteados pelas Loterias Caixa.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (18) o sorteio do concurso 924 da Super Sete, modalidade das Loterias Caixa em que os apostadores precisam acertar números distribuídos em sete colunas.

O resultado foi divulgado durante a transmissão oficial dos sorteios.

Resultado da Super Sete 924

Confira os números sorteados em cada coluna:

Coluna Número sorteado Coluna 1 2 Coluna 2 7 Coluna 3 8 Coluna 4 8 Coluna 5 5 Coluna 6 4 Coluna 7 6

Sequência sorteada: 2 – 7 – 8 – 8 – 5 – 4 – 6

Os apostadores devem conferir os números respeitando a posição de cada coluna, pois, na Super Sete, a ordem é determinante para a premiação.

Como funciona a premiação da Super Sete?

A Super Sete possui cinco faixas de premiação, contemplando apostas que acertam de três a sete colunas.

Para conquistar o prêmio principal, o jogador precisa acertar os sete números nas respectivas colunas.

A modalidade também distribui prêmios para quem acerta seis, cinco, quatro ou três colunas.

Como apostar na Super Sete?

Na aposta simples, o jogador escolhe um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas disponíveis no volante.

Também é possível selecionar mais números, aumentando a quantidade de combinações e o valor da aposta.

As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Onde conferir os ganhadores?

Além dos números sorteados, a Caixa divulga a quantidade de apostas premiadas em cada faixa, os valores pagos e a eventual acumulação do prêmio principal.

Essas informações podem ser consultadas no site oficial das Loterias Caixa.

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