O concurso 1351 do Dia de Sorte foi realizado nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Confira as sete dezenas sorteadas e o Mês da Sorte.

Resultado do Dia de Sorte – Concurso 1351

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (18) o sorteio do concurso 1351 do Dia de Sorte, modalidade das Loterias Caixa que premia apostas com acertos de quatro a sete números, além do Mês da Sorte.

O sorteio foi transmitido pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Números sorteados:

21 – 11 – 10 – 24 – 19 – 28 – 13

Mês da Sorte: Setembro

As dezenas sorteadas, em ordem crescente, foram: 10 – 11 – 13 – 19 – 21 – 24 – 28.

Como funciona a premiação do Dia de Sorte?

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

A modalidade oferece prêmios para quem acerta sete, seis, cinco ou quatro dezenas. Também existe uma premiação independente para quem acerta o Mês da Sorte.

Os valores destinados às faixas de sete, seis e cinco acertos dependem da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras.

Dia de Sorte teve ganhador?

A imagem da transmissão confirma os números sorteados e o Mês da Sorte, mas não apresenta o rateio da premiação. Portanto, ainda não é possível informar, com base nela, se houve ganhador na faixa principal ou se o prêmio acumulou.

Os apostadores podem consultar o resultado completo no site oficial das Loterias Caixa.