Sorteio realizado em 18 de novembro de 2026 teve 20 dezenas sorteadas; veja os números e saiba como conferir sua aposta.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (18 de novembro de 2026) o sorteio do concurso 3001 da Lotomania. O resultado foi divulgado durante a transmissão oficial das Loterias Caixa.

A Lotomania é uma das modalidades mais conhecidas das loterias brasileiras e oferece premiações para apostas que acertam 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 números. Também existe uma faixa especial para quem não acerta nenhuma das dezenas sorteadas.

Resultado da Lotomania 3001 de hoje (18/11/2026)

Confira as 20 dezenas sorteadas, organizadas em ordem crescente:

04 – 06 – 12 – 14 – 25 – 44 – 45 – 49 – 51 – 54 – 56 – 66 – 69 – 72 – 73 – 79 – 89 – 94 – 97 – 98

Como funciona a premiação da Lotomania?

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis no volante. São sorteadas 20 dezenas, e o prêmio é distribuído conforme a quantidade de acertos.

As faixas de premiação são de 20, 19, 18, 17, 16, 15 e zero acertos. Quem não acerta nenhum dos 20 números também pode receber um prêmio, conforme as regras da modalidade.

Onde conferir o resultado oficial?

Os apostadores podem consultar as informações sobre ganhadores, valores pagos em cada faixa e eventual acumulação no portal oficial das Loterias Caixa.

A imagem da transmissão confirma os números sorteados no concurso 3001, mas não informa quantas apostas foram premiadas nem o valor destinado ao próximo sorteio. Esses dados devem ser consultados na apuração oficial.

Próximo sorteio da Lotomania

A Lotomania realiza sorteios regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras. Seguindo esse calendário, o próximo concurso está previsto para sexta-feira, 20 de novembro de 2026, sujeito à confirmação da Caixa.

As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais, respeitando o horário de encerramento estabelecido pela Caixa.

Meta-descrição: Confira o resultado da Lotomania 3001 desta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Veja as 20 dezenas sorteadas e como consultar os prêmios.

Informação complementar: A estimativa divulgada antes do sorteio era de R$ 1,2 milhão. Esse valor não confirma a premiação final nem se o concurso acumulou. Ric.com.br+1