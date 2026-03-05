spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Londrina intensifica ações contra a dengue no União da Vitória

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Divulgação SMS

A cidade de Londrina iniciou um mutirão no bairro União da Vitória com o objetivo de combater o aumento de casos de dengue. As autoridades de saúde locais estão em alerta devido ao recente crescimento nos registros da doença na região.

Esforços Comunitários

A ação inclui a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue. Voluntários e agentes de saúde estão visitando residências para orientar a população sobre as melhores práticas de prevenção.

Educação e Conscientização

As autoridades estão promovendo palestras e distribuindo materiais educativos para aumentar a conscientização sobre a importância de manter os ambientes livres de água parada.

Fonte: https://taroba.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Caixa Econômica Federal projeta carteira de crédito de R$ 1,5 trilhão em 2025
Caixa Econômica Federal projeta carteira de crédito de R$ 1,5 trilhão em 2025
Próximo artigo
Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas: Iniciativa Valoriza Futebol Feminino
Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas: Iniciativa Valoriza Futebol Feminino
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares