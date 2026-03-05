Londrina intensifica ações contra a dengue no União da Vitória

A cidade de Londrina iniciou um mutirão no bairro União da Vitória com o objetivo de combater o aumento de casos de dengue. As autoridades de saúde locais estão em alerta devido ao recente crescimento nos registros da doença na região.

Esforços Comunitários

A ação inclui a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue. Voluntários e agentes de saúde estão visitando residências para orientar a população sobre as melhores práticas de prevenção.

Educação e Conscientização

As autoridades estão promovendo palestras e distribuindo materiais educativos para aumentar a conscientização sobre a importância de manter os ambientes livres de água parada.

