Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas: Iniciativa Valoriza Futebol Feminino

O Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas foi lançado nesta terça-feira (3), aos pés do Cristo Redentor, marcando uma parceria inédita entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Petrobras. Este prêmio busca ser o principal reconhecimento anual do futebol feminino no Brasil, promovendo a excelência esportiva e o compromisso social.

Importância do Prêmio

A iniciativa surge para preencher uma lacuna histórica na valorização do futebol feminino, oferecendo reconhecimento tanto técnico quanto simbólico. As categorias incluem 'jogadora da temporada', 'treinadora ou treinador do ano' e 'melhor departamento de futebol feminino', entre outras.

Futebol Contra o Feminicídio

Um dos destaques do prêmio é a categoria 'Futebol Feminino Contra o Feminicídio', que reconhecerá clubes com ações efetivas de combate à violência contra mulheres. Esta categoria fortalece a conexão entre esporte, responsabilidade social e políticas públicas.

Organização e Transparência

A Comissão Organizadora do prêmio será responsável por supervisionar a temporada, consolidar votos e garantir a transparência do processo. O colégio eleitoral será composto por capitãs, treinadores e diretores dos clubes participantes do Brasileirão Feminino.

Compromisso com o Futebol Feminino

A diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, destacou a importância de valorizar o futebol feminino, ressaltando que a TV Brasil tem sido a 'tela do futebol feminino' ao exibir mais de 50 jogos. O prêmio é um passo para elevar o patamar do futebol feminino e fomentar a cultura esportiva no Brasil.

Apoio da Petrobras

Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, afirmou que o evento representa um marco na valorização do futebol feminino, ampliando o compromisso da empresa com a diversidade e equidade. A Petrobras, com uma diretoria majoritariamente feminina, apoia essa iniciativa inovadora que reconhece ações de combate à violência contra a mulher.

Premiação e Calendário

Com a primeira edição prevista para dezembro de 2026, no final da temporada do Brasileirão Feminino A1, o prêmio se integra ao calendário esportivo nacional. A seleção das vencedoras seguirá um modelo inspirado em premiações internacionais, como a Bola de Ouro.