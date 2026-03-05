Caixa Econômica Federal projeta carteira de crédito de R$ 1,5 trilhão em 2025

A Caixa Econômica Federal espera que sua carteira de crédito atinja R$ 1,5 trilhão ainda no primeiro semestre de 2025. A informação foi divulgada pelo presidente do banco, Carlos Vieira, durante uma coletiva de imprensa em São Paulo.

Desempenho e Projeções

Em 2024, a Caixa alcançou R$ 1,38 trilhão em sua carteira de crédito, representando um crescimento de 11,5% em relação ao ano anterior. Os segmentos de financiamento imobiliário e crédito comercial, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, foram os principais responsáveis por esse aumento. Para 2025, o banco projeta uma expansão de 9% a 13%.

Possível Aquisição de Ativos do BRB

O presidente da Caixa mencionou também a possibilidade de adquirir ativos do Banco de Brasília (BRB), dependendo das oportunidades de mercado. Recentemente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou medidas para capitalizar o BRB e cobrir prejuízos relacionados ao Banco Master.

Fundo Garantidor de Crédito

Em fevereiro, o Fundo Garantidor de Crédito aprovou um plano para recompor seu caixa, afetado pela liquidação do Banco Master. A Caixa afirmou que não espera que essa recomposição impacte seu balanço.

Inadimplência no Agronegócio

A inadimplência no setor do agronegócio atingiu 14,09% no último trimestre de 2024. O governo aprovou uma linha de crédito de R$ 12 bilhões para ajudar os produtores rurais a liquidar suas dívidas. A Caixa pretende manter sua carteira agrícola em R$ 62,9 bilhões, esperando estabilizar a inadimplência.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br