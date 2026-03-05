spot_img
Investimentos Transformam Rede Estadual de Ensino

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
EEC Flávio dos Santos em Palmeira (depois)Foto: Fundepar

Entre 2023 e 2025, o programa Escola Mais Bonita direcionou R$ 406 milhões para melhorar 90% das escolas estaduais. Este esforço visa modernizar e tornar as escolas mais atraentes e funcionais para alunos e professores.

Novo Aporte para o Programa

Nesta quinta-feira, foi anunciado um novo aporte que elevará o investimento total do programa para R$ 456 milhões em quatro anos. Este investimento adicional reforça o compromisso com a educação de qualidade.

Impacto nas Escolas

Com esses recursos, espera-se que as melhorias nas infraestruturas das escolas incentivem um ambiente de aprendizado mais eficaz e acolhedor, beneficiando diretamente estudantes e educadores.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

