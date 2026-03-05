Equipe de Londrina Destaca-se no Grand Slam 2026 com Dez Atletas Convocados para a Seleção Brasileira de Taekwondo

A Equipe Madureira de Londrina obteve um desempenho notável no Grand Slam 2026, evento que serve como a principal seletiva nacional para a formação da Seleção Brasileira de Taekwondo. Realizado na Arena Carioca, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca (RJ), entre 26 de fevereiro e 1º de março, a equipe garantiu a convocação de dez atletas, consolidando-se como uma das principais forças da modalidade no país.

Destaques e Resultados

Liz Madureira foi o grande destaque da competição, conquistando o título na categoria adulta e no sub-21 até 57kg. Além disso, foi eleita a Melhor Atleta Feminina Adulta do Grand Slam 2026. Com a convocação, ela representará o Brasil no Pan Americano, entre 7 e 10 de maio, no Rio de Janeiro.

Nos resultados individuais, Caroline Leite e Rafaela Lare garantiram ouro nas categorias infantil e juvenil, respectivamente. Nicolas Pereira e Natália Fragoso também se destacaram no sub-21, com Nicolas levando o ouro e Natália a prata. No adulto, Liz Madureira e Natália Fragoso conquistaram o ouro. No master, Leandro Felisberto também foi ouro, enquanto no parataekwondo, João Gabriel e Tecka Santos levaram ouro, com João sendo eleito o Melhor Atleta Parataekwondo Masculino.

Contribuições de Londrina ao Taekwondo

O treinador Diogo Freire destacou Londrina como um importante centro de formação para o taekwondo nacional. A Equipe Madureira tem recebido apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), o que tem sido crucial para a participação em competições de alto nível.

Perspectivas Futuras

João Gabriel, aos 19 anos, já é um dos grandes nomes do parataekwondo e estará no Pan Americano e no Campeonato Mundial de Parataekwondo, na Coreia do Sul. Ele destacou as oportunidades que a convocação para a Seleção Brasileira pode trazer e a importância de continuar descobrindo novos talentos em Londrina.

