Investimento de R$ 28 milhões viabiliza novo prédio da Santa Casa de Maringá

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (5) um investimento significativo de R$ 28 milhões para a construção de um novo edifício na Santa Casa de Maringá. Este empreendimento visa aprimorar a infraestrutura de saúde da região, concentrando serviços essenciais como hemodiálise, pronto atendimento adulto, além de urgência e emergência para todas as idades.

Ampliação da Capacidade Assistencial

Com a nova construção, a Santa Casa de Maringá ampliará sua capacidade de atendimento, oferecendo serviços mais modernos e eficientes à população. O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, refletindo um esforço conjunto para atender melhor as demandas de saúde da comunidade.

Parceria Estratégica

A colaboração entre o Estado e a Assembleia Legislativa é crucial para a viabilização deste projeto. Este investimento conjunto não apenas moderniza a infraestrutura hospitalar, mas também demonstra um compromisso contínuo com a melhoria dos serviços públicos de saúde.

