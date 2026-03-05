spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Investimento de R$ 28 milhões viabiliza novo prédio da Santa Casa de Maringá

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Alessandro Vieira/SESAFoto: Alessandro Vieira/SESA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (5) um investimento significativo de R$ 28 milhões para a construção de um novo edifício na Santa Casa de Maringá. Este empreendimento visa aprimorar a infraestrutura de saúde da região, concentrando serviços essenciais como hemodiálise, pronto atendimento adulto, além de urgência e emergência para todas as idades.

Ampliação da Capacidade Assistencial

Com a nova construção, a Santa Casa de Maringá ampliará sua capacidade de atendimento, oferecendo serviços mais modernos e eficientes à população. O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, refletindo um esforço conjunto para atender melhor as demandas de saúde da comunidade.

Parceria Estratégica

A colaboração entre o Estado e a Assembleia Legislativa é crucial para a viabilização deste projeto. Este investimento conjunto não apenas moderniza a infraestrutura hospitalar, mas também demonstra um compromisso contínuo com a melhoria dos serviços públicos de saúde.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

8
spot_img
Artigo anterior
SUS Inicia Teleatendimento para Mulheres Vítimas de Violência
SUS Inicia Teleatendimento para Mulheres Vítimas de Violência
Próximo artigo
Equipe de Londrina Destaca-se no Grand Slam 2026 com Dez Atletas Convocados para a Seleção Brasileira de Taekwondo
Equipe de Londrina Destaca-se no Grand Slam 2026 com Dez Atletas Convocados para a Seleção Brasileira de Taekwondo
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares