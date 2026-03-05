SUS Inicia Teleatendimento para Mulheres Vítimas de Violência

A partir deste mês, mulheres que enfrentam violência ou vulnerabilidade psicossocial em Recife e no Rio de Janeiro terão acesso ao teleatendimento em saúde mental através do Sistema Único de Saúde (SUS). Este serviço se expandirá em maio para cidades com mais de 150 mil habitantes, e em junho, para o restante do país.

Parcerias e Expectativas

O Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), planeja realizar 4,7 milhões de teleatendimentos psicológicos anualmente. Esta iniciativa visa oferecer suporte especializado para mulheres em situação de risco.

Acesso ao Serviço

Para acessar o serviço, as mulheres poderão ser encaminhadas por unidades de saúde básicas e da rede de proteção. Alternativamente, o serviço estará disponível através do aplicativo Meu SUS Digital, que incluirá um mini aplicativo para facilitar o cadastro e agendamento de consultas.

Funcionamento do Aplicativo

Após realizar o cadastro no aplicativo, será feita uma avaliação inicial da situação de violência. Com base nessas informações, o aplicativo indicará o dia e horário para o teleatendimento, que buscará identificar riscos e articular apoio junto a serviços de referência.

Modelo de Atendimento

O teleatendimento contará com profissionais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e, em alguns casos, terapeutas ocupacionais. Este serviço é destinado tanto para mulheres que já sofreram violência quanto para aquelas em situação de extrema vulnerabilidade.

