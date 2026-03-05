Inscrições Abertas para Curso de Brigadista Escolar na Rede Estadual

Os professores da rede estadual têm até quarta-feira para se inscrever no curso de Brigadista Escolar. Este curso é essencial para preparar os profissionais para lidar com situações de emergência no ambiente escolar.

Detalhes do Curso

A formação é composta por uma etapa a distância (EaD), que será realizada nos meses de março e abril, seguida por uma fase prática nos meses de maio e junho. Este formato permite que os participantes adquiram tanto conhecimentos teóricos quanto habilidades práticas necessárias para atuar em emergências.

Objetivo da Formação

O curso visa preparar os profissionais das escolas estaduais, municipais e da educação especial para atuarem de forma eficaz em situações de emergência. Desde a criação do programa em 2012, mais de 86 mil servidores já receberam certificação, destacando o compromisso com a segurança escolar.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br