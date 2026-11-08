Frente fria traz queda de temperatura e alerta para tempestades

A chegada de uma frente fria ao Centro-Sul do Brasil deve provocar uma mudança significativa no clima nos próximos dias, com previsão de chuvas intensas, trovoadas e ventos fortes em diversas regiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar frio vai derrubar as temperaturas principalmente no Sul, Centro-Oeste e parte do Sudeste do país.

O Inmet emitiu alerta para risco de tempestades neste domingo (8) em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e nas regiões norte e leste de São Paulo. Já no Sul, a previsão é de frio intenso, com Curitiba podendo registrar mínima de 10°C, Porto Alegre entre 15°C e 20°C, e Florianópolis com máxima de 21°C.

Além das baixas temperaturas, há possibilidade de ventos costeiros fortes no litoral do Paraná e do Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, o tempo segue chuvoso, com risco de tempestades e queda nos termômetros. O leste e nordeste de Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás podem registrar granizo.

No Nordeste, o cenário é diferente: o tempo permanece estável, sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas. Já no Norte, não há expectativa de precipitações, e cidades como Boa Vista podem chegar a 38°C.

Frentes frias como esta costumam impactar a rotina dos moradores da região, exigindo atenção redobrada para quem circula pelas ruas ou trabalha ao ar livre. O acompanhamento das previsões é fundamental para evitar transtornos, especialmente em áreas com risco de tempestades ou ventos fortes.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br