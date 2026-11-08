Grêmio garante vaga na final da Copa do Brasil após empate com Atlético-MG

O Grêmio conquistou a classificação para a final da Copa do Brasil ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-MG, neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O resultado, somado à vitória por 2 a 0 no jogo de ida, assegurou a vaga para o time gaúcho, que chega à sua décima decisão no torneio.

O Atlético-MG saiu na frente com gol de Renan Lodi, mas o Grêmio igualou ainda no primeiro tempo com Carlos Vinícius, após assistência de Noriega. O goleiro Weverton foi um dos destaques da partida, realizando defesas importantes que impediram a virada do Galo.

Durante o segundo tempo, o Grêmio reforçou a marcação após substituição feita por Renato Gaúcho, enquanto o Atlético-MG pressionou em busca do resultado. Mesmo com maior posse de bola e mais finalizações, o time mineiro não conseguiu superar a defesa gremista. Nos minutos finais, o Grêmio ficou com um jogador a menos após expulsão de Vitão, mas conseguiu segurar o empate até o apito final.

Grêmio volta à final e aguarda adversário

Esta será a décima vez que o Grêmio disputa a final da Copa do Brasil. O adversário será definido neste domingo (8), após o confronto entre Vasco e Palmeiras, no Rio de Janeiro. O Palmeiras tem vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0.

Histórico e expectativa para a decisão

O Grêmio já tem tradição em decisões da Copa do Brasil e, mais uma vez, mobiliza sua torcida em busca de mais um título nacional. O desempenho consistente fora de casa e a experiência em jogos decisivos reforçam a confiança do clube para a grande final.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br