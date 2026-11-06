Cambé abre inscrições para Conselho Municipal de Esportes e Lazer

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), anunciou a abertura das inscrições para a composição do Conselho Municipal de Esportes e Lazer (CMEL) referente ao biênio 2027-2028. O edital convoca entidades esportivas, ONGs e profissionais da área para participarem do processo seletivo, que visa fortalecer a participação da sociedade civil nas decisões sobre o Fundo Municipal de Esportes e nas políticas públicas do setor.

As inscrições estarão abertas entre os dias 1º e 10 de novembro de 2026. Estão disponíveis quatro vagas para representantes titulares e quatro para suplentes, abrangendo os segmentos de esporte de formação e escolar, participação e lazer, rendimento e profissionais de educação física. A atuação no conselho não é remunerada, mas é considerada de grande relevância para o município.

Como participar do processo seletivo

Os interessados devem protocolar a documentação presencialmente na sede da SEMEL dentro do prazo estipulado. Entre os documentos exigidos estão requerimento de inscrição, documentos constitutivos da entidade ou pessoais, comprovante de residência e comprovante de atuação no segmento esportivo.

Etapas e datas importantes

O resultado preliminar dos habilitados será divulgado em 11 de novembro, com prazo para recursos nos dias 12 e 13. O resultado final sai em 16 de novembro. Caso haja mais candidatos que vagas em algum segmento, a escolha será feita por voto secreto durante a 4ª Conferência Municipal de Esportes e Lazer, marcada para 18 de novembro de 2026. O mandato dos novos conselheiros começa em 11 de janeiro de 2027.

Participação ativa da comunidade

A criação e renovação do conselho reforçam a importância do envolvimento da sociedade civil nas decisões que impactam o desenvolvimento esportivo local. Cambé tem investido na democratização da gestão esportiva, buscando sempre ouvir diferentes setores ligados ao esporte e lazer.

Para mais informações, acesse o edital no site oficial da prefeitura. Participe, compartilhe a notícia e contribua para o fortalecimento do esporte em Cambé!

Fonte: semecambe.wordpress.com