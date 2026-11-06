Doadora de sangue raro do Hemepar salva paciente em SP

Uma doadora voluntária do Hemepar, identificada com o raríssimo fenótipo sanguíneo p nulo, contribuiu para salvar uma paciente em São Paulo. A bolsa de sangue foi coletada após exames de rotina detectarem a característica incomum, presente em apenas três pessoas no Brasil.

O caso ganhou destaque devido à dificuldade de encontrar doadores compatíveis com o fenótipo p nulo, considerado um dos mais raros do mundo. O sangue foi destinado a uma paciente paulista que também possui essa condição, tornando a doação ainda mais significativa.

O Hemepar reforça a importância do cadastro de doadores, especialmente daqueles com tipos sanguíneos raros, para ampliar as chances de atendimento em situações emergenciais. A identificação desse fenótipo raro só foi possível graças ao compromisso da voluntária em realizar doações regulares.

No Paraná, o Hemepar é referência em triagem e armazenamento de sangue, desempenhando papel fundamental no apoio a pacientes de todo o país. A colaboração entre bancos de sangue estaduais permite que casos como esse sejam atendidos com agilidade, mesmo quando envolvem distâncias e desafios logísticos.

Histórias como essa mostram o impacto positivo da doação de sangue e ressaltam a necessidade de conscientização contínua. Se você tem interesse em doar, procure o hemocentro mais próximo e faça parte dessa rede de solidariedade.

Fonte: www.saude.pr.gov.br