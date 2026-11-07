TV Brasil transmite semifinal entre Ferroviária e São Paulo no Paulista Sub-20 Feminino

A TV Brasil vai exibir ao vivo, neste domingo (8), o jogo decisivo entre Ferroviária e São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista Feminino Sub-20 Petrobras. A partida será realizada em Araraquara (SP), com transmissão a partir das 9h45 pela emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

No confronto de ida, realizado na última sexta-feira (30), as equipes empataram em 1 a 1, deixando a vaga para a final em aberto. Caso o placar volte a se repetir, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer, avança para a grande final do torneio.

A transmissão faz parte de um acordo entre a TV Brasil e a Federação Paulista de Futebol (FPF), que prevê a exibição de 41 partidas de competições femininas organizadas pela entidade entre 2026 e 2027. Entre os destaques do calendário está a Copinha F Petrobras, que contará com 20 times de todas as regiões do país e será disputada entre 24 de novembro e 12 de dezembro.

Com essa parceria, a TV Brasil reforça seu papel como referência na cobertura do futebol feminino nacional, incluindo categorias de base e competições profissionais. Desde 2024, a emissora lidera em transmissões do futebol feminino na TV aberta, e em 2025 registrou um aumento de 25% na audiência dos jogos.

Os torcedores podem acompanhar a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura, parabólica, além do aplicativo TV Brasil Play, disponível para Android e iOS, e também pela WebTV. Mais informações sobre como sintonizar estão disponíveis no site da emissora.

O fortalecimento da transmissão de jogos femininos é um passo importante para a valorização do esporte e para o incentivo ao surgimento de novas atletas, acompanhando o desenvolvimento do futebol feminino em todo o Brasil.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br