Loterias de domingo: prêmios somam R$ 93,1 milhões em 08/11

As loterias têm R$ 93,1 milhões em prêmios principais estimados nos cinco sorteios previstos para amanhã, domingo, 8 de novembro de 2026, a partir das 11h. A Mega-Sena lidera a programação, com R$ 60 milhões, seguida por Timemania, Dia de Sorte, Quina e Lotofácil, em concursos que recebem apostas de todo o país.

A soma considera as estimativas apresentadas para cada modalidade. Os valores correspondem às faixas principais de premiação e podem ser divididos entre os ganhadores.

Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 60 milhões

O concurso 3083 da Mega-Sena concentra a maior estimativa deste domingo: R$ 60 milhões. A aposta simples custa R$ 6.

A Timemania aparece em seguida, com R$ 25,8 milhões no concurso 2465. Juntas, as duas modalidades representam R$ 85,8 milhões do total previsto para as cinco loterias.

Confira os concursos e os prêmios de 08/11

Modalidade Concurso Prêmio principal estimado Valor da aposta indicado Mega-Sena 3083 R$ 60 milhões R$ 6,00 Timemania 2465 R$ 25,8 milhões R$ 3,50 Dia de Sorte 1342 R$ 3,2 milhões R$ 2,50 Quina 7162 R$ 2,1 milhões R$ 3,00 Lotofácil 3824 R$ 2 milhões R$ 3,50

Os cinco concursos estão indicados para domingo, às 11h. Prêmios, números dos concursos e valores das apostas acima seguem o quadro informativo usado como base desta reportagem.

Dia de Sorte, Quina e Lotofácil completam a programação

O Dia de Sorte tem estimativa de R$ 3,2 milhões para o concurso 1342. Já a Quina prevê R$ 2,1 milhões no concurso 7162, enquanto a Lotofácil oferece R$ 2 milhões no concurso 3824.

Essas três modalidades somam R$ 7,3 milhões em prêmios principais estimados.

Até quando é possível apostar?

Para os sorteios de domingo, as apostas simples podem ser feitas até as 22h de sábado, pelos canais oficiais da Caixa e nas lotéricas, conforme o horário de funcionamento de cada unidade. A compra de cotas de Bolões Caixa nos canais eletrônicos segue até as 10h45 de domingo, segundo o comunicado oficial da Caixa.

O prazo merece atenção: embora os sorteios ocorram amanhã, o encerramento das apostas simples acontece ainda neste sábado, 7 de novembro.

Por que os sorteios acontecem no domingo?

A programação segue a mudança implantada pela Caixa em 19 de julho de 2026, quando os concursos regulares antes realizados aos sábados passaram para os domingos, às 11h. A alteração também ampliou o prazo das apostas simples para as 22h de sábado, conforme o anúncio da instituição.

Os sorteios têm transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da Caixa e pelo G1. Após a divulgação, os apostadores podem conferir os números e o rateio nos canais oficiais das loterias.

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