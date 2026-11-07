Casos graves de Covid-19 voltam a crescer em cinco estados do Brasil

O Brasil registrou um aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ligados à Covid-19 em pelo menos cinco estados entre setembro e outubro, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O alerta foi divulgado no último Boletim InfoGripe, que acompanha semanalmente a evolução das doenças respiratórias no país.

De acordo com o levantamento, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina apresentaram sinais de crescimento de casos graves de Covid-19. Apesar do aumento, a incidência da doença nesses locais ainda é considerada baixa pela Fiocruz.

Estados em atenção e capitais com tendência de alta

Outros estados, como Roraima, Sergipe e Santa Catarina, estão com níveis de alerta para SRAG, mas sem tendência de crescimento a longo prazo. Já as capitais Aracaju (SE) e João Pessoa (PB) chamam a atenção por apresentarem sinais de aumento contínuo nos casos graves.

Perfil dos vírus e impacto por faixa etária

Nas últimas quatro semanas, entre os casos positivos de SRAG, 8,5% foram causados por Covid-19. O rinovírus liderou com 50,1%, seguido pelo vírus sincicial respiratório (10,1%), influenza B (4,7%) e influenza A (4,2%). Entre os óbitos, a Covid-19 foi responsável por 24,1% dos casos, atrás apenas do rinovírus, que respondeu por 43%.

Ao todo, em 2026, foram notificados mais de 171 mil casos de SRAG no país, sendo que pouco mais da metade teve confirmação laboratorial para algum vírus respiratório.

Impacto maior em crianças e idosos

O boletim destaca que a incidência da SRAG é mais alta em crianças de até dois anos, enquanto a mortalidade é maior entre idosos com 65 anos ou mais. Esse padrão reforça a importância da atenção à vacinação e aos cuidados preventivos, principalmente para os grupos mais vulneráveis.

Contexto local e histórico

Desde o início da pandemia, o monitoramento da SRAG tem sido fundamental para orientar políticas públicas e ações de saúde em todo o Brasil. O aumento recente reforça a necessidade de manter a vigilância e incentivar a imunização, especialmente em cidades do Norte do Paraná e regiões próximas, onde a circulação de vírus respiratórios costuma impactar diretamente a rede de saúde local.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br