Documentário ‘O Projeto’ expõe colonialismo europeu e provoca debate

O documentário ‘O Projeto’, dirigido por Sabrina Fidalgo e co-dirigido por Yvan Rodic, chega aos cinemas no dia 19 de novembro, durante o Mês da Consciência Negra. O filme propõe uma reflexão sobre o legado do colonialismo europeu e a responsabilidade dos países do Norte Global, especialmente a Europa, no enfrentamento das marcas deixadas por esse processo, como o racismo e a supremacia branca.

A produção, que levou seis anos para ser concluída e percorreu sete países, mistura relatos pessoais dos diretores com entrevistas de nomes como a filósofa Djamila Ribeiro e o escritor Anderson França. O longa também destaca a importância de envolver o público branco europeu no debate sobre colonialidade, tema que, segundo os realizadores, ainda é pouco discutido em países como a Suíça e a França.

Ensaio pessoal e coletivo

Sabrina Fidalgo, cineasta brasileira, utiliza suas próprias experiências de discriminação para aproximar o público do tema. Uma das cenas marcantes mostra a diretora com um pregador de roupas no nariz, simbolizando as pressões estéticas e raciais vividas por pessoas negras. Yvan Rodic, fotógrafo suíço, contribui com sua visão de homem branco, destacando a urgência de discutir o papel da Europa no sistema colonial.

Impacto e reconhecimento

‘O Projeto’ já foi selecionado para festivais importantes, como o Festival de Cinema de Gramado e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A obra também será exibida no Cine Ceará, reforçando seu alcance nacional e internacional.

Contexto histórico e local

O filme surge em um momento de intensificação dos debates sobre racismo e colonialismo, especialmente após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, em 2020. No Brasil, a discussão sobre decolonialidade avança, mas os realizadores ressaltam que o diálogo precisa alcançar também o público europeu, onde o tema ainda enfrenta resistência.

Ao abordar tanto o passado quanto o presente, ‘O Projeto’ busca abrir espaço para novas perspectivas e incentivar o engajamento de diferentes públicos na luta contra o racismo estrutural.

O lançamento do filme representa uma oportunidade para ampliar o debate sobre colonialismo e responsabilidade histórica. Os moradores da região podem contribuir com opiniões e compartilhar a notícia para fortalecer a discussão local e global. Siga o Portal Cambé para mais informações sobre cultura e sociedade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br