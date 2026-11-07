Receita Federal apreende drogas e remédios irregulares em galpão no Rio

A Receita Federal realizou, nesta sexta-feira (6), uma operação de fiscalização em uma transportadora situada na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, que resultou na apreensão de quatro encomendas contendo drogas e medicamentos de venda controlada com suspeita de irregularidades.

Durante a ação, que contou com o apoio da equipe K9 de cães farejadores, foram localizados cerca de 3.600 comprimidos de ecstasy, totalizando aproximadamente 2 kg, além de 1,070 kg de skunk e 20 gramas de MDMA. As substâncias estavam escondidas dentro de capacetes, numa tentativa de dificultar a identificação pelas autoridades.

As encomendas tinham como destino os estados da Bahia, Minas Gerais e Paraíba. Também foi apreendido um lote com 246 unidades de tirzepatida, medicamento de uso controlado para emagrecimento. Essa remessa saiu de Barueri (SP) e seria entregue no Rio de Janeiro.

O valor estimado das apreensões chega a R$ 356 mil. Todo o material foi encaminhado para as autoridades competentes, que vão dar prosseguimento às investigações criminais.

Nos últimos anos, a Receita Federal tem intensificado o combate ao tráfico de drogas e à circulação de medicamentos ilegais por meio de transportadoras e encomendas, especialmente em grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro, visando coibir práticas ilícitas e proteger a população.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br