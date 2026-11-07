Chuva forte e ventos atingem Rio de Janeiro e região metropolitana

O Rio de Janeiro enfrentou neste sábado (7) chuvas intensas e rajadas de vento, afetando tanto a capital quanto cidades da região metropolitana. Segundo a Defesa Civil estadual, bairros como a Penha, na zona norte, registraram alagamentos. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, as condições adversas derrubaram barracas de feira.

A previsão indica que as chuvas devem persistir até o fim da manhã de domingo (8), com possibilidade de pancadas moderadas a fortes em todo o estado. O alerta foi emitido pela Defesa Civil e reforçado pelo governo estadual, que intensificou o monitoramento das áreas de risco.

Equipes da Secretaria de Estado de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão de prontidão para atender emergências. A Força Especial da Defesa Civil acompanha a situação em tempo real, orientando a população a permanecer em locais seguros e evitar deslocamentos desnecessários.

Nos últimos anos, episódios de chuvas intensas têm causado transtornos em diferentes regiões do Rio de Janeiro, exigindo atenção redobrada das autoridades e da população. O monitoramento constante e a resposta rápida são fundamentais para minimizar os impactos desses eventos climáticos.

Moradores podem colaborar informando situações de risco e seguindo as recomendações dos órgãos oficiais. Para mais informações e atualizações, acompanhe o Portal Cambé e participe deixando seu comentário ou compartilhando a notícia com amigos e familiares.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br