Seleção Brasileira de Vôlei Feminino vence Polônia e garante vaga na fase final da Liga das Nações

A seleção brasileira de vôlei feminino assegurou sua classificação antecipada para a fase final da Liga das Nações ao superar a Polônia por 3 sets a 1, nesta sexta-feira (10), em Osaka, no Japão. As parciais do confronto foram 25/20, 23/25, 25/23 e 28/26, marcando o nono triunfo do Brasil no torneio, sendo o segundo consecutivo nesta última semana da fase classificatória.

O destaque da partida foi a ponteira Ana Cristina, que anotou 26 pontos, sendo 23 de ataque e três de bloqueio, consolidando-se como a maior pontuadora do jogo. O Brasil abriu vantagem ao vencer o primeiro set, mas viu a Polônia empatar na sequência. No terceiro set, as equipes se alternaram na liderança até que um ace de Júlia Kudiess e um bloqueio de Diana garantiram a virada brasileira.

No quarto e decisivo set, o equilíbrio permaneceu até o fim, com o Brasil fechando a parcial em 28 a 26 após uma defesa importante de Natinha e ataque certeiro de Rosamaria. Com o resultado, a equipe comandada por José Roberto Guimarães mantém apenas uma derrota na competição, sofrida diante da Alemanha na segunda semana.

Após a vitória, Ana Cristina destacou a força coletiva do grupo e a importância de manter o foco durante toda a partida. Júlia Kudiess, que marcou 12 pontos, também ressaltou a capacidade da equipe de superar momentos difíceis e buscar a virada no placar.

Já garantido na próxima etapa, o Brasil ainda enfrenta a Tailândia neste sábado (11), às 3h30, e os Estados Unidos no domingo (12), à meia-noite, ambos pelo horário de Brasília. A Liga das Nações reúne as 18 melhores seleções do mundo, com as sete melhores avançando para a fase eliminatória, que começa em 22 de julho na China, país anfitrião da etapa final.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br