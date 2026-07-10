Vestibular do ITA 2027: inscrições abertas até domingo pela internet

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está com inscrições abertas para o vestibular de 2027 até o próximo domingo (12). Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, até às 23h59, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 195,00.

Ao todo, o ITA oferece 200 vagas para a formação de oficiais engenheiros, tanto para a ativa quanto para a reserva da Aeronáutica. O processo seletivo é composto por três fases distintas.

A primeira etapa consiste em uma prova objetiva de Matemática, Física, Química e Inglês, marcada para o dia 27 de setembro de 2026. Já a segunda fase será realizada entre 20 e 23 de outubro de 2026, com provas dissertativas de Matemática, Física, Química, além de avaliações de Português e Redação.

Os candidatos aprovados nas etapas anteriores ainda passam por inspeção de saúde e exames complementares, que compõem a terceira fase do vestibular. O conteúdo detalhado das provas pode ser consultado no Anexo D do edital disponível no site oficial do ITA.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br